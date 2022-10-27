Путин заявил, что ассоциирует себя с рабочими низами

Президент России Владимир Путин рассказал, с какими слоями общества он себя ассоциирует. По словам российского лидера, он причисляет себя к рабочему классу.

"Ассоциирую себя с низами, у меня семья рабочая была, мама, папа. Я всегда очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек. На мировом уровне, конечно, это входит в круг моих обязанностей. Я - за демократические отношения с учетом интересов всех", - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера, она доступна здесь.

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