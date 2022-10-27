Кадыров сообщил о гибели 23 и ранении 58 чеченских бойцов в Херсонской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 и ранении 58 чеченских бойцов в Херсонской области в результате артобстрела.

"Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы", - написал он в Telegram-канале.

Глава Чечни выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что власти всегда будут о них заботиться. Так, по словам Кадырова, на похороны погибшего в зоне СВО бойца выделено 1 миллион рублей, еще 12 миллионов выплачивает семье государство, а раненые получают 3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы России отразили попытки наступления украинских войск в Харьковской и Херсонской областях, а также Луганской народной республике. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.

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