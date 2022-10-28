Член палаты представителей конгресса США Гозар пригласил Путина провести переговоры с Зеленским в Аризоне Фото: Shutterstock

Член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил президента России Владимира Путина провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Аризоне.

"Дорогой президент Путин и президент Зеленский, пишу вам обоим или вашим представителям, чтобы пригласить на мирные переговоры в Феникс, штат Аризона", - приводит текст письма РИА Новости.

В письме указаны адреса посольства России и посольства Украины в Вашингтоне.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что важнейшей целью официальной Анкары является организация встречи президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским и добиться устойчивого и полного прекращения огня на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.