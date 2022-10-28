Военная спецоперация на Украине 28 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 октября 2022 года.

Президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса самой главной целью специальной военной операции на Украине. Путин также рассказал о причинах начала специальной военной операции на Украине. Российский лидер назвал в числе причин расширение НАТО на восток и отказ киевского режима от выполнения Минских соглашений.

Вооруженные силы России предотвратили попытку наступления украинских войск на Краснолиманском направлении, уничтожив более 120 военнослужащих противника. Вооруженные силы Российской Федерации также сорвали наступление подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Николаевской областях, отметив, что были уничтожены более 60 украинских силовиков.

В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ.

Крупный объект энергетической инфраструктуры Украины был поврежден в результате удара в ночь 27 октября, что привело к большому дефициту электроэнергии в центральном регионе. Такое заявление сделал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.