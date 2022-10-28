Россия на закрытом заседании Совбеза ООН подняла вопрос о подготовке Киевом "грязной бомбы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия на закрытом заседании Совета Безопасности ООН подняла вопрос о подготовке Киевом "грязной бомбы".

"На втором заседании, которое проходило в закрытом формате, мы обсуждали вопросы, которые поднимались ранее, это не секрет", - рассказал журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По словам Небензи, российские дипломаты предупредили главу МАГАТЭ Гросси о том, что Киев имеет возможность для создания "грязной бомбы" не только на тех двух объектах, где проведут проверку специалисты организации.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, "грязная бомба" отличается от атомного оружия значительно меньшими разрушениями, но при этом наносит сопоставимый ущерб за счет радиационного заражения обширной территории.

Населению территории, где произошел взрыв "грязной бомбы", грозит сильное облучение радиацией. Эпицентр взрыва при этом меньше, чем при ударе тактическим ядерным оружием, однако при этом появится схожий радиационный фон.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.