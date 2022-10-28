Богомолов прокомментировал слухи об обысках в его квартире Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов отреагировал на сообщения о том, что в его квартире прошли обыски. Богомолов назвал «дураками» тех, кто распространяет недостоверную информацию.

«Дураки. Я бы даже сказал: многозначительные дураки. Ну совсем дураки. Дураки дурацкие», — написал он в своем Telegram-канале.

Режиссер также сделал к себе на страницу репост сообщения одного из Telegram-каналов, в котором утверждалось, что режиссер «отрезан от всех инструментов связи с внешним миром», поскольку после обысков у него «изъяли рабочую технику». Опровергая эти слова, Богомолов опубликовал фотографию со своим ноутбуком.

Ранее сообщалось, что в загородном доме Ксении Анатольевны прошел обыск. При этом самой хозяйки в особняке не оказалось. По данным СМИ, она экстренно ретировалась из России. Причем, лететь традиционным путем через вип-терминал Внуково-3 не решилась, предпочла наименее распространенный маршрут, где ее точно не ждали. Так Собчак оказалась сначала в Минске, а затем и в Литве.

Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова объявила, что покинувшая страну Собчак получила статус эмигранта еще 28 марта 2022 года. "Как написано на иврите в «паспорте, которого нет», «страна исхода - Россия, статус эмигранта получен 28 марта 2022 года». Завтра ровно семь месяцев со дня исхода Ксении Собчак из нашей страны. Вчера нас покинуло лишь физическое тело", - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

А ведь Собчак до последнего уверяла, что кроме российского гражданства другого у нее нет. Тина Канделаки показала фото израильского паспорта бывшей подружки.

Меж тем в России в отношении телеведущей может быть проведена доследственная проверка, если выяснится, что она не уведомила миграционную службу о наличии у нее израильского гражданства. Максимальное наказание по данной статье составляет до 400 часов обязательных работ.