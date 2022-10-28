В Госдуме посоветовали Зеленскому задуматься о бегстве Фото: REUTERS

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что дни Владимира Зеленского как политика сочтены и посоветовал ему задуматься о бегстве.

По его мнению, в ближайшие месяцы в мире произойдет серьезное изменение соотношения политических сил.

"Преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам, и ему придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос", — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов настоятельно рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому уехать из Киева во Львов из соображений безопасности. Кто именно из американских властей дал совет украинскому лидеру покинуть столицу, не уточняется. С какими конкретно опасениями связана такая рекомендация, также не сообщается.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.