КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Южнокорейские военные сообщили о пуске баллистической ракеты с территории КНДР Фото: REUTERS

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap в пятницу, 28 октября 2022 года.

Информацию о пуске подтвердили южнокорейские военные. Других деталей о испытаниях вооружения в КНДР не приводится.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Северной Корее завершили новые широкомасштабные испытания ракетного оружия. Речь идет о целой серии тестовых запусков с 25 сентября по 9 октября 2022 года, во время которых армия КНДР опробовала новые образцы вооружений.

Напомним, опубликованы фотографии с северокорейских учений по подготовке подразделений тактического ядерного оружия, которые проинспектировал лидер государства Ким Чен Ын. По данным местных средств массовой информации, глава Северной Кореи осуществлял "полевое руководство" учениями.