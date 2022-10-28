Су-27 остается серьезной угрозой для противников Фото: Александр КОЦ

Российский истребитель Су-27, который начал использоваться в российских войсках еще во времена холодной войны СССР и США, но до сих пор представляет серьезную угрозу противникам, у которых нет "самолетов-неведимок и передовых систем противовоздушной обороны". К таким выводам пришел обозреватель Калеб Ларсон в публикации для The National Interest (NI).

По его оценке, своим "бессмертием" самолет обязан своей "сверхманевренности" и огромному количеству модификаций, которые позволяют наилучшим образом адаптировать его к выполнению тех или иных задач.

"Существует головокружительное множество вариантов Су-27, разработанных как для Советского Союза, так и для России", - говорится в публикации.

По оценке Ларсона, именно постоянное совершенствование техники позволяет максимально продлить ее долголетие.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба заявил, что Соединенные Штаты не захотели продолжить с Россией диалог по стратегической стабильности.

По его словам, диалог Москвы с другими центрами будет важен для построения многополярного мира. Многополярность - единственный шанс восстановить субъектность для Европы, подчеркнул российский лидер.

Напомним, министерство обороны США обнародовало полную версию Стратегии национальной обороны. Россия определена в документе как "острая угроза", Пентагон заявляет, что будет работать надо активным сдерживанием "российской агрессии", якобы препятствующей реализации важных интересов Вашингтона и его союзников. Также Российская Федерация названа основным соперником Соединенных Штатов в ядерной сфере.