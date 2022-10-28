В командовании ВС США не считают пуски ракет КНДР непосредственной угрозой для Вашингтона Фото: REUTERS

Запуски баллистических ракет Корейской Народно-Демократической Республикой не представляют непосредственной угрозы для Соединенных Штатов и их союзников, заявило Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.

«Мы пришли к выводу, что это не представляет непосредственной угрозы для служащих США, территории страны или наших союзников, но запуски ракет подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет», – говорится на сайте командования.

Как отмечается в сообщении, США тесно консультируются с союзниками по поводу запусков КНДР баллистических ракет. Обязательства Вашингтона по защите Южной Кореи и Японии остаются «нерушимыми», заявили в командовании.

Напомним, ранее КНДР запустила очередную баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Как писал сайт KP.RU, в Северной Корее завершили новые широкомасштабные испытания ракетного оружия. Речь идет о целой серии тестовых запусков с 25 сентября по 9 октября 2022 года, во время которых армия КНДР опробовала новые образцы вооружений.