Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Жители Германии негативно отреагировали на оскорбление президента Украины Владимира Зеленского в адрес России, который сравнил страну с "нацистским режимом". Читатели немецкого издания Welt возмутились таким поведением политика, а некоторые из них выразили мнение, что нацистом является как раз глава Незалежной.

"Зеленский и есть самый известный нацист современности", - написал один из комментаторов.

Немцы также задались вопросом, зачем вообще журналисты публикуют провокационные заявления лидера киевского режима. Часть читателей также предложила "отменить" Зеленского, который может "только требовать и оскорблять", а также препятствовать мирным переговорам Москвы и Киева.

Как ранее писал сайт KP.RU, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что дни Владимира Зеленского как политика сочтены и посоветовал ему задуматься о бегстве. По мнению народного избранника, в ближайшие месяцы в мире произойдет серьезное изменение соотношения политических сил.

Напомним, Владимир Зеленский внес изменения в бюджет страны, увеличив на 10,5 млрд долларов расходы на безопасность и оборону. Об этом сообщил официальный сайт Верховной Рады Украины.