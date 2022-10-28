Польша потребовала репарации от Германии за ущерб во Второй мировой войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Польши опубликовало полный список требований к Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Варшава оценила убытки от действий в Берлина в 6,2 трлн злотых (1,3 трлн долларов) и желает репараций в аналогичном объеме. В эту сумму не входят компенсации членам семей жертвам немецкой агрессии, которые также необходимо выплатить.

Польша также потребовала вернуть похищенные культурные ценности, активы польских госбанков и погасить долги, которые образовались в результате деятельности кредитных касс, финансировавших фашистов.

Польские власти включили в полный список требований реабилитацию убитых активистов довоенного польского меньшинства, компенсацию потерь польских организаций в Германии, сотрудничество в сфере сохранения памяти жертв Второй мировой войны, восстановление статуса национального меньшинства поляков в ФРГ и демонстрация немцам "истинной картины войны и ее последствий" в части ущерба, нанесенного полякам.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. По его словам, нота с требованием репараций выражает убежденность Польши, что стороны должны предпринять действия по урегулированию вопроса о компенсации материальных и нематериальных потерь, понесенных Варшавой во времена германской оккупации в 1939-1945 годах.

Напомним, основатель правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что намерен добиваться от Германии репараций за все то горе, которое страна причинила Польше во время Второй мировой войны. Он даже подсчитал сумму, которая, по его мнению, может компенсировать страдания польского народа – 1,3 триллиона евро.