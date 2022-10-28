СК установил личность генерала ВСУ, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе

По приказу генерала Павлюка украинские военные стреляли в женщин и детей Фото: REUTERS

Российские следователи установили личность генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины, который отдал команду блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе и убивать всех перемещавшихся по ним людей, в том числе женщин и детей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России в пятницу, 28 октября 2022 года.

Специалисты ведомства в ходе допроса пленных установили, что преступные приказы отдавал генерал-лейтенант Павлюк. Ему присвоен статус обвиняемого. Военный объявлен в розыск.

Как ранее писал сайт KP.RU, пленный военнослужащий 53-й бригады украинских силовиков рассказал, что Киевское командование лишает их связи и дополнительной информации об обстановке, чтобы бойцы не ориентировались в ситуации.

Напомним, украинские военные занимались мародерством, используя при этом российскую символику. Такая ситуация наблюдалась в Мариуполе. Об этом рассказал пленный майор ВСУ Николай Мищенко.

По словам Мищенко, который вместе с возглавляемым им батальоном морской пехоты находился на Заводе Ильича, украинские военные группами по 10-12 человек выходили в город, прикрепив к форме белые ленты, чтобы мирные жители принимали их за российских солдат.