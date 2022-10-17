Пленный майор ВСУ рассказал, как Киев лишал информации и связи группы на передовой Фото: REUTERS

Пленный военнослужащий 53-й бригады украинских силовиков Ярослав рассказал, что Киевское командование лишает их связи и дополнительной информации об обстановке, чтобы бойцы не ориентировались в ситуации.

"Насколько я понял по позиции, с нашего батальона был только я один. Мне кажется, это (было сделано. — Прим. ред.) для того, чтобы люди просто не знали информацию", — приводит его слова РИА Новости.

Ярослав рассказал, что в районе Зайцево его группа из десяти человек провела около четырех дней под плотным артиллерийским огнем, потеряв при этом троих.

Ранее боец 72-ой отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев, шеврон которых носит Владимир Зеленский, заявил, что его сослуживцы спокойно относились к татуировкам с изображением фашистских символов.

До этого попавший в плен военнослужащий первого мотострелкового батальона 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Яслышин рассказал о подготовке в украинской армии попавших под мобилизацию граждан.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.