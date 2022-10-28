Польша намерена потребовать от России возмещение “ущерба за действия СССР” в годы Второй мировой войны Фото: REUTERS

Польша намерена произвести расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребовать от России возмещения ущерба, “нанесенного СССР”. Об этом говорится на сайте польского МИД.

"Отчет о военных потерях, причиненных СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов", - говорится в заявлении.

1 сентября 2022 года Польша опубликовала трехтомный отчет о потерях в период Второй мировой войны. Итоговая сумма составила 1,3-1,5 трлн долларов. Тогда же власти Польши потребовали от Берлина эту сумму в виде репараций за ущерб, который был нанесен Польше во время Второй мировой войны.

А 14 сентября Польша потребовала от России вернуть семь предметов искусства, которые были “вывезены в СССР” в годы Второй мировой войны.