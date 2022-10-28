Матвиенко предложила остаться за границей россиянам, "поливающим грязью" страну

Валентина Матвиенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила мнение, что уехавшие из страны россияне, которые сейчас "поливают грязью" свою родину, должны остаться за границей. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Матвиенко уточнила, что Конституция РФ не запрещает выезд из государства и возвращение обратно. По оценке спикера Совфеда, большинство граждан, находящихся за пределами России, воспользуются такой возможностью.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов выступил с инициативой признать иноагентами россиян, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине.

Напомним, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что россияне, покинувшие страну после начала специальной военной операции на Украине и объявления о проведении частичной мобилизации, являются предателями. Он полагает, что такие граждане фактически бросили свою родину.