Православную церковь Пресвятой Богородицы в Женеве облили красной краской Фото: REUTERS

В постпредставительстве РФ при ООН в Женеве сообщили, что православную церковь Пресвятой богородицы в Женеве облили красной краской. Неизвестные совершили акт вандализма в ночь с 27 на 28 октября 2022 года.

"В ночь на 28 октября 2022 г. группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве – действующий с 1961 г. ставропигиальный приход Русской православной церкви", - сообщают в представительстве России.

Напомним, 21 октября 2022 года, неизвестный злоумышленник несколько бутылок с синей и желтой краской в здание российского генконсульства в Лейпциге. Злоумышленник скрылся на велосипеде. Полиция сейчас ищет свидетелей происшествия.

А поздно вечером 10 октября, группа неизвестных учинила акт вандализма возле посольства России в Берлине. Как сообщалось, группа людей залила красной краской стены представительства России.