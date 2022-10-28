Эрдоган заявил о намерении обеспечить Европу российским газом через "Турецкий поток" Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена обеспечивать Евросоюз поставками российского газа через "Турецкий поток". Его слова приводит в Twitter агентство Anadolu, которое процитировало лидера Турции во время вступления с программной речью к столетию республики.

"В результате наших переговоров с Россией, мы, дай Бог, обеспечим распределение природного газа из России в Европу через "Турецкий поток", - сказал Эрдоган.

Не так давно президент Эрдоган заявил, что Турция превращается в крупный газовый хаб, на который сегодня надеются зарубежные страны.

Напомним, президент России Владимир Путин 13 октября 2022 года предложил создать газовый хаб в Турции. Вместе с этим Эрдоган международный газовый хаб будет создан в кратчайшие сроки.