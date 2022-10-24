Что известно про крушение самолета на дом в Иркутске: Су-30 резко ушел вниз и упал на жилой дом Фото: Фото очевидцев

Что известно про крушение самолета в Иркутске

Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске 23 октября 2022. Крушение самолета в Иркутске произошло в микрорайоне Ново-Ленино. Известно, что борт принадлежал Иркутскому авиазаводу и выполнял полет без боекомплекта.

Площадь возгорания составила 200 квадратов. В результате инцидента разрушен частный дом на две семьи. Сразу после ЧП в небо поднялся столб черного дыма, очевидцы публиковали в соцсетях кадры крушения самолета Су-30 в Иркутске.

На место происшествия оперативно прибыли следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Специалистам предстоит разобраться во всех причинах падения самолета на дом в Иркутске. Следственными органами СК РФ уже возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Прокуратура Иркутской области также начала проверку.

При падении самолета погибли двое летчиков

Два пилота упавшего на жилой дом в Иркутске военного самолета Су-30 погибли. Об этом сообщили экстренные службы, которые также сообщают, что жертв среди местных жителей нет. Как рассказал "Комсомольской правде" заместитель главреда журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, летчики могли потерять сознание из-за нехватки кислорода.

Самолет падал почти отвесно: видео ЧП

На видеокадрах, оказавшихся в распоряжении журналистов, можно увидеть, как самолёт практически отвесно падает на жилой дом. Очевидцы происшествия также подтверждают, что военный самолет Су-30 резко пошел вниз и буквально за секунду рухнул.

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