Российское посольство потребовало МИД Швейцарии наказать осквернивших храм в Женеве

Посольство России в Берне направило в МИД Швейцарии ноту протеста на фоне акта вандализма, совершённого неизвестными в отношении православной церкви в Женеве.

«В связи с происшествием посольство направляет Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных», — говорится в заявлении российской дипмиссии.

Дипломаты подчеркнули, что в посольстве рассматривают эти действия как очередной пример «захлестнувшей Европу русофобии», которая, проявляется и в Швейцарии.

Напомним, в постпредставительстве РФ при ООН в Женеве сообщили, что православную церковь Пресвятой богородицы в Женеве облили красной краской. Неизвестные совершили акт вандализма в ночь с 27 на 28 октября 2022 года.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выразила обеспокоенность фактом искусственного создания в Европе атмосферы тотальной русофобии, которая угрожает безопасности россиян и российских дипломатических миссий. Это может подтолкнуть националистов к непоправимым поступкам.

До этого Министерство иностранных дел России опубликовало доклад о нарушениях прав граждан РФ и соотечественников за рубежом. В ведомстве сообщили, что нарушения прав россиян в странах "коллективного Запада" стали массовыми, тотальная русофобия шокирует своей дикостью.