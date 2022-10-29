Глава МИД Украины Кулеба удивился, что европейцы «не могут жить без газа и бензина» Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба удивлен проблемами европейцев, которые "не могут жить без газа или бензина", но собирались сделать свою экономику зеленой.

"Когда я слышу некоторые вещи из Европы, что они не могут жить без газа или бензина, на ум мне приходит только один вопрос. Каковы были ваши планы по превращению вашей экономики в зеленую? Какие у вас были идеи по замене газа или нефти? Этот вопрос никогда не получает ответа. Они в замешательстве", - заявил Кулеба в интервью испанской газета Mundо.

Ранее канцлер Австрии и председатель Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер вдруг заявил, что без адекватных мер европейских чиновников против инфляции, роста цен и замещения российского газа, у ЕС остается только два варианта для выживания: алкоголь или психотропные препараты.

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что переход на «зеленую энергетику» стал одним из главных факторов роста цен на газ, а также нефть и электричество в Европе, что и привело к энергетическому кризису в регионе. Издание отметило, что такая политика, проводимая на фоне изменения климата, продолжит и дальше влиять на цены энергоносителей в европейских странах.