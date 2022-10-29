Американский морпех в отставке Вуд заявил, что поставки оружия на Украину истощили военные запасы США Фото: REUTERS

Американский морпех в отставке Дакота Вуд в статье для издания 19fortyfive заявил, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Штатов и истощили их военные запасы.

"В течение около 20 лет в операциях американских военных используется техника, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с Советским Союзом. К сожалению, военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе. В результате Штаты остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения. Поддержка Украины со стороны Америки лишь усугубила эту проблему", — приводит его слова РИА Новости.

Автор статьи отметил, что с такими военными запасами США окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте.

Ранее полковник в отставке корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что Соединенные Штаты в скором времени не смогут поставлять Украине некоторые виды боеприпасов. По его словам, это связано с тем, что запасы расходуются быстрее, чем удается их пополнить. В частности, речь идет о запасах ракет для комплексов HIMARS.

На «Радио «Комсомольская правда» военный эксперт Александр Жилин ответил на вопросы о том, насколько Америка готова ( и ментально, и физически) к тому, что продолжать массированную поддержку Киева, и хватит ли у Вашингтона для этого нужных вооружений.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.