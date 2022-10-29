Глава Европейского Центробанка назвала Путина "невероятно информированным" человеком

Кристин Лагард Фото: REUTERS

Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард поделилась своими впечатлениями от личных встреч с президентом России Владимиром Путиным, назвав его "невероятно информированным" человеком. Ее слова приводит издание Irish Times.

По ее словам, российский лидер знал все документы "вдоль и поперек", при этом ему не требовались дополнительные бумаги.

"Он знал свои документы вдоль и поперек, ему не нужны были его бумаги, он не нуждался в том, чтобы его кто-то подготавливал заранее", - уточнила Лагард.

Руководитель ЕЦБ связывает такую феноменальную осведомленность с тем, что Владимир Путин раньше работал в Комитете Госбезопасности (КГБ).

Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что был поражен осведомленностью Владимира Путина по теме Запорожской атомной электростанции. Такой вывод руководитель влиятельной международной организации сделал из общения с российским лидером.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский президент Джозеф Байден назвал Владимира Путина "рациональным игроком", который "серьезно просчитался" с ситуацией на Украине.