Минобороны России сообщило, что Украина готовила атаку на Севастополь при участии Британии

Атака беспилотников на Севастополь планировалась при участии Британии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Атака беспилотников на Севастополь готовилась при участии специалистов из Британии. Об этом сообщило министерство обороны России в субботу, 29 октября 2022 года.

По данным Минобороны, участвовавшие во враждебном акте британцы находились в городе Очаков.

"Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины британских специалистов", - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, губернатор Михаил Развожаев заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе надводный.

Напомним, атака беспилотников на Севастополь совершена ранним утром 29 октября. Вражеские дроны были уничтожены. Объекты гражданской инфраструктуры города не пострадали.

Михаил Развожаев заявил о том, что предпринятая Вооруженными силами Украины атака беспилотников на город оказалась самой массированный с момента начала проведения российской военной спецоперации.