Число погибших в давке в Сеуле россиянок выросло до трех Фото: REUTERS

В ночь с 29 на 30 октября в центре Сеула погибло три гражданина России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское представительство в Корее. Погибшая сперва числилась пострадавшей, уточнили в посольстве РФ.

"Погибшая - та, что числилась пострадавшей. Три человека (погибли)", - сказал заведующий консульским отделом Денис Абдрашиков.

Он также уточнил, что на данный момент другой информации о погибших или пострадавших гражданах России не поступало.

Ранее в корейском посольстве РФ рассказали, что в результате давки в Сеуле, по предварительной информации, погибла одна россиянка и одна пострадала. Всего в ночь Хэллоуина погиб 151 человек, а 270 числятся без вести пропавшими.

По последней информации, в результате давки медики госпитализировали 76 человек.

Очевидец событий - россиянин, рассказывал, что масштаб ЧП долго был не понятен. Некоторых людей выносили из толпы. Кому-то стало плохо, и, на первый взгляд, "такое может произойти во время праздника", - уточнил очевидец.