Лавров назвал тревожными планы Польши разместить у себя ядерное оружие США Фото: REUTERS

Заявления властей Польши о планах разместить у себя ядерное оружие вызывают тревогу у России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Польша просится в кандидаты на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит», – сказал дипломат в эфире «Первого канала».

Как напомнил глава российского МИД, на Западе идут разговоры о том, чтобы укрепить ядерные возможности НАТО. Он отметил, что в Европе пять стран имеюют на своей территории американское тактическое ядерное оружие.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США договорились с Польшей о размещении на территории этой страны тактического ядерного оружия.

В тоже время Госдепартамент США заявил об отсутствии планов размещения американского ядерного оружия на территории Польши.