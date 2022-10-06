Госдеп США заявил, что размещение американского ядерного оружия в Польше не планируется

В США заявили об отсутствии планов по размещению ядерного оружия в Польше. Фото: REUTERS

Госдепартамент США заявил об отсутствии планов размещения американского ядерного оружия на территории Польши. Об этом было сказано в ходе регулярного брифинга американского дипломатического ведомства в четверг 6 октября, трансляция брифинга доступна здесь.

В Госдепе напомнили, что Соединенные Штаты не планируют размещение ядерного оружия на территории стран, которые стали членами Североатлантического альянса после 1997 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США договорились с Польшей о размещении на территории этой страны тактического ядерного оружия.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО нанесения «превентивных» ударов по России.

В Кремле назвали требования Зеленского о превентивных ударах НАТО по России призывом к началу мировой войны.

Тем временем США признали, что не видят со стороны России демонстрации готовности применить ядерное оружие.