Берлускони назвал условие, при котором Украина пойдет на переговоры с Россией. Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони допустил, что украинский президент Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров в случае прекращения военной помощи Украине со стороны Запада.

«Если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, разоренных войной», - назвал Берлускони условия, при которых Зеленский согласился бы сесть за стол переговоров с Россией.

Сильвио Берлускони сказал об этом в интервью для книги журналиста Бруно Веспы, пишет РИА Новости.

Ранее NI допустил возможность начала переговоров США с Россией в случае проигрыша демократов на выборах. Издание указало на важность внутренних проблем США.

Тем временем Обозреватель NY заявила о неспособности антироссийских санкций положить конец украинскому кризису. Аналитик сделала выводы на основе исторического опыта применения санкций.