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НовостиПолитика31 октября 2022 2:04

Пушков назвал информацию о контрабанде оружия с Украины полезной для финнов

Он считает, что знать эту информацию нужно, чтобы "иллюзий особых не было"
София ГОНЧАРОВА
Пушков назвал информацию о контрабанде оружия с Украины полезной для финнов

Пушков назвал информацию о контрабанде оружия с Украины полезной для финнов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на данные финской полиции о том, что поставляемое Украине оружие попадает в руки преступников в Финляндии.

По его словам, это была "полезная информация".

- Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было, - написал политик в посте в своем Telegram-канале.

Накануне в Финляндии начали расследование контрабанды оружия, поставляемого на Украину. Правоохранительные органы подозревает, что поставленное Киеву вооружение находится на территории страны и попадает в руки преступников. Отмечается, что оружие, направленное Украине, всплыло также в Швеции, Дании и Нидерландах.

До этого российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что на Украине формируется черный рынок оружия, и есть риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного оружия.