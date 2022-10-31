Пушков назвал информацию о контрабанде оружия с Украины полезной для финнов Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на данные финской полиции о том, что поставляемое Украине оружие попадает в руки преступников в Финляндии.

По его словам, это была "полезная информация".

- Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было, - написал политик в посте в своем Telegram-канале.

Накануне в Финляндии начали расследование контрабанды оружия, поставляемого на Украину. Правоохранительные органы подозревает, что поставленное Киеву вооружение находится на территории страны и попадает в руки преступников. Отмечается, что оружие, направленное Украине, всплыло также в Швеции, Дании и Нидерландах.

До этого российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что на Украине формируется черный рынок оружия, и есть риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного оружия.