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НовостиВ мире31 октября 2022 4:46

В Ирландии заявили об «уничтожении» туротрасли из-за украинских беженцев

Irish Examiner: наплыв украинских беженцев грозит «уничтожить» туротрасль Ирландии
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Расселение украинских беженцев в Ирландии уничтожает туристическую отрасль страны. Об этом пишет The Irish Examiner.

Среди прочего в статье идет речь о ситуации на юге графства Керри, где для размещения вынужденных переселенцев было выделено 3741 койко-место в местных гостиницах. Как отмечает автор материала, это привело к тому, что возможности туристической сферы сократились на 40%.

Отмечается, что в следствие теряется большое число мест для туристов, а бюджеты недополучают деньги от туризма. Кроме того, говорится о том, что ирландские власти даже не знают о размещении очередной партии беженцев, а узнают об этом только когда автобусы «подъезжают к дверям гостиниц».

Напомним, накануне в Польше заявили о неспособности тратить миллиарды на украинских беженцев, а позже появилось сообщение о том, что республика намерена ужесточить закон о пребывании украинских беженцев, заставив их покрывать часть расходов.