В Генштабе России заявили, что срочников не будут отправлять в зону СВО Фото: REUTERS

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда" подтвердил, что срочники, которые поступят на службу в ВС РФ во время осеннего призыва, не будут направляться в зону проведения специальной военной операции.

"Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине", - сказал Бурдинский. Генерал добавил, что срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине.

Он напомнил, что призыв этой осенью перенесли с 1 октября на 1 ноября 2022 года ввиду организации кампании по частичной мобилизации населения. Сайт KP.RU объяснял, какие изменения в связи с этим ожидают российскую армию.

По словам генерала, осенью будут призваны 120 тыс. человек, что на 7,5 тыс. меньше, чем в аналогичный период 2021 года. и на почти 14 тыс. меньше, чем весной 2022 года. Весной в армию было призвано 134,5 тысячи человек.

Напомним, 28 октября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу отчитался президенту РФ Владимиру Путину о том, что задачи по частичной мобилизации населения выполнены. В рамках кампании было призвано 300 тысяч граждан России.