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НовостиПолитика31 октября 2022 7:08

Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры Киева

Градоначальник заявил, что часть украинской столицы обесточена
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры Киева

Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры Киева

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры города, отметив, что часть украинской столицы обесточена, а также сообщив о проблемах с водоснабжением.

«Часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают», - заявил градоначальник.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре начали наноситься с 10 октября 2022 года. Как писал сайт KP.RU, сегодня, 31 октября, по всей Украине в очередной раза была объявлена воздушная тревога.

Украинские СМИ заявили о взрывах в Киеве и Харькове. Сообщалось также и о том, что в небо над Киевом поднялся столб дыма. Кроме того, отмечалось, что части Харькова исчез свет, а сообщение об ударах по городу подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил об ударах по объекту критической инфраструктуры города.