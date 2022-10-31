Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры города, отметив, что часть украинской столицы обесточена, а также сообщив о проблемах с водоснабжением.

«Часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают», - заявил градоначальник.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре начали наноситься с 10 октября 2022 года. Как писал сайт KP.RU, сегодня, 31 октября, по всей Украине в очередной раза была объявлена воздушная тревога.

Украинские СМИ заявили о взрывах в Киеве и Харькове. Сообщалось также и о том, что в небо над Киевом поднялся столб дыма. Кроме того, отмечалось, что части Харькова исчез свет, а сообщение об ударах по городу подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил об ударах по объекту критической инфраструктуры города.