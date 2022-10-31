Президент Азербайджана прибыл в Сочи на переговоры с лидерами России и Армении Фото: REUTERS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Сочи для участия в трехсторонних переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом говорится на сайте главы Республики.

"31 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи", - говорится в сообщении.

На встрече будут обсуждаться условия трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Главный вопрос встречи - обеспечение безопасности в Закавказье.

Напомним, несколько ранее власти Армении согласились установить с Азербайджаном межгосударственные отношения на основе предложенных Россией принципов.

При этом Ереван призвал страны участницы ОДКБ организовать внеочередное заседание Совета, чтобы обсудить ситуацию на границе Азербайджана и Армении.