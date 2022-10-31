Представители Турции и ООН возобновили осмотр судов в рамках зерновой сделки Фото: REUTERS

Представители Турции и Организации объединенных наций возобновили инспекцию судов в рамках зерновой сделки после приостановки участия России в ней.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя ООН, делегации всемирной организации, Турции и Украины утвердили на понедельник, 31 октября, график движения 16 судов по гуманитарному коридору.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны России заявило о приостановке участия в зерновой сделке. Причиной этого стала атака на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора». Соответствующие указания уже получили российские специалисты, работающие в Совместном координационном центре в Стамбуле, где происходит процесс контроля транспортировки украинского продовольствия.

Напомним, в субботу, 29 октября, корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты.