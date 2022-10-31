В Раде сообщили об убытках в бюджете Украине из-за воздушных тревог Фото: REUTERS

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что на воне масштабных воздушных тревог, которые звучат на территории Украины ежедневно в ходе рабочего дня, экономика страны теряет примерно 7,5 миллиарда гривен (около 203 миллиона долларов).

«Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день, оцениваются по меньшей мере в 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США) потерь для ВВП», - написал украинский депутат в своем Telegram-канале.

Гетманцев призвал организовать работу государственных предприятий, а также частного сектора таким образом, «чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции».

Напомним, удары по украинской инфраструктуре начали наносить с 10 октября 2022 года. Сегодня, 31 октября, утром по всей Украине снова прозвучала воздушная тревога. Как писал сайт KP.RU, мэр Харькова Игорь Терехов и мэр Киева Виталий Кличко сообщили об ударах, которые были нанесены по объектам критической инфраструктуры в их городах, отмечалось и то, что обесточена часть украинской столицы, а также возникли проблемы с водоснабжением.