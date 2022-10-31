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НовостиПолитика31 октября 2022 20:14

Путин объявил, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков"

Источник:kp.ru

Копанию "Газпром" допустили к обследованию места подрыва трубопроводов "Северные потоки". Об этом 31 октября во время выступления на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

- "Газпром" допустили к месту взрыва - две воронки. Вырвало трубу длинной 40 метров, разрыв составляет 259 метров, а вот этот кусок трубы - его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, в сторону "Северного потока - 2", который тоже был поврежден. ...Это очевидный теракт, - заявил российский лидер.