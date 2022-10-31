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НовостиПолитика31 октября 2022 20:21

Путин объяснил, что для достижения договорённостей Украине сначала нужно сесть за стол переговоров

Источник:kp.ru

Президент России Владимир Путин считает, что для достижения договорённостей Украине, прежде всего, следует сесть за стол переговоров.

Также он отметил, что заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не целесообразно.

- Для того, чтобы начать предлагать на переговорах, нужно, чтобы они состоялись. ... Для того, чтобы добиваться договоренностей - нужно сесть за стол. В Стамбуле договорились - Киев выбросил все в корзину. Как можно обсуждать договоренности, если с той стороны не хотят договариваться? Наша добрая воля - известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит, - заявил Путин.