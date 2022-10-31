Путин объяснил, что для достижения договорённостей Украине сначала нужно сесть за стол переговоров

Президент России Владимир Путин считает, что для достижения договорённостей Украине, прежде всего, следует сесть за стол переговоров.

Также он отметил, что заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не целесообразно.

- Для того, чтобы начать предлагать на переговорах, нужно, чтобы они состоялись. ... Для того, чтобы добиваться договоренностей - нужно сесть за стол. В Стамбуле договорились - Киев выбросил все в корзину. Как можно обсуждать договоренности, если с той стороны не хотят договариваться? Наша добрая воля - известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит, - заявил Путин.