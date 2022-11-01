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НовостиПолитика31 октября 2022 23:35

Путин напомнил о нежелании Украины садиться за стол переговоров

Он объяснил, что для достижения договорённостей Украине сначала нужно сесть за стол переговоров
София ГОНЧАРОВА
Путин напомнил о нежелании Украины садиться за стол переговоров

Путин напомнил о нежелании Украины садиться за стол переговоров

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин, комментируя возможные договоренности с Украиной, отметил, что Киева до сих пор не желает садиться за стол переговоров с РФ. Об этом он рассказал 31 октября во время выступления на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана.

- Вот мы с ними в Стамбуле договорились - они все выбросили в корзину, а сейчас сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Как мы можем сейчас обсуждать возможность договоренностей, если у Киева даже нет желания с нами разговаривать? - сказал глава государства.

Также Путин добавил, что для достижения договорённостей Украине, прежде всего, следует сесть за стол переговоров. При этом он отметил, что заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не целесообразно.

До этого сайт KP.RU писал, что месяцем ранее Путин призывал украинские власти прекратить боевые действия и возобновить переговоры для урегулирования ситуации.