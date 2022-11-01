В Севастополе моряки сбили беспилотник Фото: Александр КОЦ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью 1 ноября сообщил, что моряки сбили беспилотник в районе Любимовки на севере города.

- 10 минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА, - написал глава города в посте в своем Telegram-канале.

До этого сайт KP.RU писал, что после атаки украинских беспилотников Севастопольская бухта временно перекрыта для паромов и катеров.

29 октября сообщалось, что беспилотники ВСУ напали на корабли, обеспечивающие безопасность "зернового коридора". В результате все дроны удалось уничтожить. Позже в Министерстве обороны РФ заявили, что атакой беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе руководили специалисты британских ВМС.

Из-за атаки Россия приняла решение на некоторое время приостановить участие в зерновой сделке. В МИД РФ уточнили, что российская сторона приостанавливает действие продуктовой сделки на неопределенный срок.