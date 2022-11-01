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НовостиОбщество1 ноября 2022 3:06

Российские блогеры попросили Путина разблокировать Instagram* и Facebook*

"Ведомости": Блогеры при Совфеде просят Путина разблокировать в России Instagram* и Facebook*
София ГОНЧАРОВА
Российские блогеры попросили Путина разблокировать Instagram* и Facebook*

Российские блогеры попросили Путина разблокировать Instagram* и Facebook*

Фото: REUTERS

Совет блогеров при Совфеде РФ направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву письма с просьбой пересмотреть блокировки социальных сетей Instagram* и Facebook*.

Свое предложение, как сообщают "Ведомости", блогеры аргументировали тем, что отечественные соцсети не столь популярны среди пользователей. К тому же, заблокировав приложения, "Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны".

Напомним, 21 марта 2022 года Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией. Соцсети Facebook* и Instagram* заблокированы на территории РФ. А до этого, 25 февраля, Генпрокуратура России признала, что соцсеть причастна к нарушению прав и свобод человека. В этот же день Роскомнадзор и Генпрокуратура частично ограничили доступ к соцсети из России.

* Instagram и Facebook принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России