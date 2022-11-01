КНДР обвинила США в подготовке к ядерной войне на Корейском полуострове

В КНДР считают, что США готовятся к ядерной войне против Северной Кореи Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел КНДР выступило с заявлением на фоне совместных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи, в котором обвинило Вашингтон в подготовке к ядерной войне на Корейском полуострове. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

На этом фоне Пхеньян предупредил, что в случае применения силы Вашингтон "заплатит равную цену".

"Все факты ясно показывают, что сценарий ядерной войны Соединенных Штатов против КНДР вступил в завершающую стадию, - говорится в сообщении. - США, единственная в мире страна, которая ставит основной целью ядерной стратегии "конец власти" суверенного государства, они должны быть готовы к тому, чтобы заплатить равную цену в случае попытки использования силы против КНДР".

Напомним, военные Южной Кореи и США провели испытания четырех ракет класса "земля-земля" в ответ на состоявшийся ранее запуск со стороны КНДР. Одна из ракет, выпущенных во время совместных учений с Соединенными Штатами, упала на территории военной базы.

Всего с начала года с Пхеньян провел уже более десятка испытаний вооружений, в том числе пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ) и новой тактической системы для ядерного оружия.

Как ранее писал сайт KP.RU, Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США заявило, что запуски баллистических ракет Корейской Народно-Демократической Республикой не представляют непосредственной угрозы для Соединенных Штатов и их союзников. Обязательства Вашингтона по защите Южной Кореи и Японии остаются "нерушимыми", заявили в командовании.