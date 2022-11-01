Бойцы ДНР захватили опорный пункт ВСУ рядом с Донецком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Силы Донецкой народной республики взяли под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины рядом с Донецком, захватив в плен большое количество военнослужащих противника, сообщает Народная милиция (НМ) ДНР.

«В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Невельское, военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков. В ходе боестолкновения, было захвачено большое количество вооружения, в том числе иностранного производства, захвачены пленные», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, в начале октября Народная милиция ДНР взяла под контроль опорный пункт ВСУ на окраине села Первомайское.

В конце сентября союзные силы остановили продвижение ВСУ под Красным Лиманом, сорвав планы украинских вооруженных формирований по продвижению в сторону Российской Федерации.