Шойгу сообщил, что срочников не будут отправлять в зону спецоперации

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащие срочной службы не будут направлены в зону проведения российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 1 ноября 2022 года.

Глава Минобороны добавил, что срочников задействуют в задачах, которые соответствуют воинским частям, где они служат. По истечении срока службы они будут демобилизованы.

"Все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой", - уточнил Шойгу.

Как ранее писал сайт KP.RU, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский подтвердил, что срочники, которые поступят на службу в ВС РФ во время осеннего призыва, не будут направляться в зону проведения специальной военной операции.

Напомним, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что срок службы в армии России стоит увеличить до двух лет, как это уже было ранее.

Сенатор напомнил, что ранее россияне служили по призыву два года. Это позволяло провести в учебке первые полгода, а по истечение первых 12 месяцев Вооруженные силы страны получали "готового бойца".