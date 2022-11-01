Санкции против России обернулись ущербом экономике Запада

Санкции против России ударили по экономике западных стран Фото: REUTERS

Антироссийские экономические санкции подавались как "главное оружие Запада", но в результате они дали обратный эффект и обернулись ущербом экономики западных стран. Об этом заявил историк Жиль Миаэли в статье для французского издания Causeur.

По его оценке, потолок цен на нефть из России, который должен вступить в силу в декабре 2022 года, даст аналогичный эффект за счет роста стоимости энергоносителей и только усугубит ситуацию.

Историк уверен, что задачи уменьшения доходов Москвы от нефти и газа несовместимы с целью уменьшения расходов на их закупку Западом.

"Перед нами стоят две несовместимые задачи. Первая: сократить поток нефтяных доходов, финансирующих Россию, - констатировал Миаэли. - Вторая: не допустить катастрофического роста цен на нефть в конце года из-за европейских санкций на покупку российской нефти".

Как ранее писал сайт KP.RU, министр энергетики Катара, директор крупнейшей в мире компании по производству сжиженного природного газа Qatar Energy Саад Аль Кааби назвал Европейские предложения установить ограничения на цену природного газа "лицемерными".

По его словам, вмешательство в рынки противоречит правилам конкуренции, которые Европа ранее применяла к производителям. Он напомнил, что Катар оставляет за собой право перенаправить поставки более выгодным покупателям.

Напомним, исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин назвал введение потолков цен на нефть и газ "абсурдной идеей из США", которая подрывает не только основы рынка, но и отменяет суверенные права стран на свои ресурсы.

Сечин также отметил, что ряд экспертов и политиков в Европе уже открыто обвиняют Вашингтон в том, что США наживаются на ими же созданном энергокризисе, а также на проблемах своих союзников.