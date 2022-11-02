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НовостиЭкономика1 ноября 2022 22:38

Турция продолжит вывозить зерно с Украины на судах под своим флагом после приостановки «черноморской инициативы»

Об этом заявил министр обороны Турции Акар
Мария ПАВЛОВА
Турция заявила, что продолжит вывозить украинское зерно под своим флагом после приостановки Россией "зерновой сделки".

Турция заявила, что продолжит вывозить украинское зерно под своим флагом после приостановки Россией "зерновой сделки".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Суда под турецким флагом продолжат вывозить агропродукцию из украинских портов. Об этом сообщил во вторник 1 ноября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По словам Акара, сухогрузы под флагом Турции не имеют проблем с проходом по «зерновому коридору».

«По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить», - цитирует Акара РИА Новости.

Напомним, после атаки беспилотников на корабли в Севастопольской бухте Россия приостановила участие в зерновой сделке.

Что будет с ценами и кто заменит Украину на мировом рынке зерна? Отвечаем на главные вопросы о непростой ситуации здесь на KP.RU.

Тем временем в Британии эксперты прогнозируют, что цены взлетят до небес из-за решения России приостановить зерновую сделку.