Турция продолжит вывозить зерно с Украины на судах под своим флагом после приостановки «черноморской инициативы»

Турция заявила, что продолжит вывозить украинское зерно под своим флагом после приостановки Россией "зерновой сделки". Фото: Иван МАКЕЕВ

Суда под турецким флагом продолжат вывозить агропродукцию из украинских портов. Об этом сообщил во вторник 1 ноября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По словам Акара, сухогрузы под флагом Турции не имеют проблем с проходом по «зерновому коридору».

«По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить», - цитирует Акара РИА Новости.

Напомним, после атаки беспилотников на корабли в Севастопольской бухте Россия приостановила участие в зерновой сделке.

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Тем временем в Британии эксперты прогнозируют, что цены взлетят до небес из-за решения России приостановить зерновую сделку.