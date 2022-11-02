Аналитик Демидов сравнил подрыв "Северных потоков" с терактом 11 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает, что факт диверсии на газопроводах "Северные потоки", которую признало международное сообщество, создает определенные риски того, что подобные прецеденты будут повторяться.

По мнению эксперта, так же, как после терактов 11 сентября, похожие акты начали совершать в разных странах. Не стоит исключать повторение диверсий в отношении СПГ-танкеров, инфраструктуры на берегах, отмечает эксперт. Об этом пишет Lenta.ru.

- То, что произошло, - атака на международную инфраструктуру обеспечения энергоресурсами. Можно провести параллель с терактами 11 сентября, когда вскоре после них начались похожие теракты с взрывами зданий, поездов. Появился прецедент. Так же и здесь, - предупредил Демидов.

Ранее телеканал "360" сообщал, что президент России Владимир Путин назвал "очевидным терактом" произошедший взрыв на газопроводе "Северный поток". При этом он отметил, что западные страны намерены претендовать на все ресурсы планеты, однако правила поменялись, когда выгоду начали получать азиатские страны.

1 ноября "Известия" писали, что Россия приступила к изучению причин взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", пока официальных итогов расследования нет. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, руководству "Газпром" о ситуации докладывают непосредственно с места расследования.