Пушилин сообщил о продвижении российских войск по линии соприкосновения в ДНР

Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск практически на всей линии соприкосновения в ДНР. Фото: REUTERS

Союзные силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР. Об этом в среду 2 ноября сообщил врио губернатора ДНР Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что продвижение российских войск наблюдается на марьинском направлении и в направлении Курдюмовки. Врио губернатора рассказал об этом в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперед, несмотря на то что противник подбрасывает свежие резервы. Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», - рассказал Пушилин.

Также Денис Пушилин рассказал, что на угледарском направлении идут бои за населенный пункт Павловка, а на артемовском направлении освобождается непосредственно Артемовск.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ.

Тем временем глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российские войска эффективно снижают военный потенциал Украины. ВС России принимают исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан, отметил министр.

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