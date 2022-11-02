Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря в среду 2 ноября. Об этом сообщили СМИ.

Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское военное ведомство сообщает, что ракета летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, расположенного в Японском море. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает агентство Киодо.

Позже в СМИ появилась информация о трех ракетах, запущенных КНДР в сторону южной части Южной Кореи. Речь идет о баллистических ракетах малой дальности, одна из которых упала в море в 57 км от города Сокчхо, сообщает Yonhap.

В октябре 2022 года Северная Корея также запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В Японии сработала экстренная система предупреждения из-за запуска ракеты КНДР.

Ранее сообщалось, что в июне 2022 года КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. После произошедшего японские сторожевые корабли призвали суда, которые могут находится в данном районе, при обнаружении обломков ракеты не приближаться к ним и сразу сообщить обо всем властям.