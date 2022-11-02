Украинский беженец Фуад Вехбе пожаловался на бедность в Канаде

Украинский беженец пожаловался на бедность в Канаде. Фото: REUTERS

Украинский беженец Фуад Вехбе пожаловался, что не может найти желаемую работу в Канаде из-за своего статуса. Об этом он рассказал телеканалу СВС.

Фехбе не устраивает то, что ему приходится работать водителем такси в Канаде. Мужчина рассказал, что невозможность достойно обеспечивать свою семью «причиняет ему боль».

Беженец с Украины приехал в Канаду с женой, двумя детьми и подругой семьи. По словам мужчины, он имеет научную степень в области сетевой инженерии, а на Украине владел двумя стоматологическими клиниками. Сейчас семья снимает дом, аренда которого вместе с коммунальными услугами обходится в три тысячи долларов в месяц.

Фуад Фехбе – единственный работающий член семьи, его жена и подруга семьи, которая живет с ними, не работают.

Тем временем читатели Dnes.dir.bg высмеяли украинских беженцев за отказ съезжать из отелей на берегу моря. Многие прибывшие с Украины требуют к себе особого отношения, отметили комментаторы.

Ранее сообщалось, что украинцев призвали переезжать в дома с печным отоплением, чтобы пережить холодную зиму. Альтернативой по отопительному сезону для жителей городов могут стать массовые пункты обогрева или печки-буржуйки.