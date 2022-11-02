Украинцев призвали переезжать в дома с печным отоплением, чтобы пережить холодную зиму

Жителям украинских городов предложили на зиму эвакуироваться в сельские дома с печным отоплением. Фото: Олег УКЛАДОВ

Массовое переселение на зиму из городов в частные дома с печным отоплением предложили украинцам эксперты как способ пережить зиму. Об этом пишут украинские СМИ.

В частности, эвакуацию городов считает единственным выходом из создавшейся ситуации аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

«Понятно, что, если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации», - цитирует эксперта РИА Новости.

В качестве альтернативы эвакуации в сельскую местность на время отопительного сезона специалисты предложили обустройство в украинских городах массовых пунктов обогрева и использование печей-«буржуек».

Напомним, после теракта на Крымском мосту в качестве ответной меры российские войска нанесли серию ударов по критической инфраструктуре Украины.

После этого на Украине начались отключения электроэнергии. Так, 31 октября об экстренном отключении электроэнергии на Украине в офисе заявили президента Украины Владимира Зеленского.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что предстоящая зима будет худшей в истории Украины и предупредил о серьезных проблемах с отоплением.